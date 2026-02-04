きょう（水）は立春ですが、光の春の到来です。気温もきのう（火）より高くなりそうです。平年より暖かい空気が流れこんでいる影響で、あす（木）、あさって（金）は各地で3月並みの陽気になるでしょう。きょうは移動性の高気圧に覆われ、春の形の気圧配置になります。このため、日本海側の地域も晴れ間が出る所があるでしょう。太平洋側は晴れの天気が続き、青空が広がりそうです。東京や名古屋は夕方からくもってきますが、天気