ドジャース・大谷翔平選手が、nishikawaとの契約10周年を記念したCMに登場。自身を支えている睡眠について明かしました。「僕が一番大事にしてきたもの、それが睡眠です」とベストパフォーマンスのために質の高い睡眠にこだわりを持ち、普段から10時間ほど睡眠をとるという大谷選手。2017年からnishikawaとの睡眠コンディショニングサポート契約を結び、今年で10年目を迎えます。CMの中で大谷選手は「僕にとって質の高い睡眠を取る