三井住友信託銀行が設置する「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は1月27日、「住宅ローンについてのアンケート」の結果を発表した。同調査は1月、18歳〜69歳の男女6,565人を対象に、インターネットで実施した。金利上昇時の住宅ローン返済見直しの検討意向住宅ローンを利用している人に、住宅ローン金利が今後も上昇する場合、返済について何らかの変更を検討するか尋ねたところ、72.9%が「検討する」と回答した。年代別にみ