バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、2月第1週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「Ringcolle!」「まちぼうけ」シリーズ新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。○Ringcolle！ DX 仮面ライダー5Ringcolle！ DX 仮面ライダー5「Ringcolle!」仮面ライダーシリーズに第5弾が登場。ベルトをモチーフにしたダイキャスト製のリングは、クロムメッキ加工を施し、高級感のある仕上がりに。