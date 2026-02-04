倖田來未が、2026年2月3日に神奈川・横浜アリーナで開催された＜超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026＞にてDo As Infinityと共演した。当日のステージでは、両者がそれぞれ自身の仮面ライダー関連楽曲を披露し、会場は序盤から大きな盛り上がりを見せたという。倖田來未は、2022年から2023年にかけて放映された『仮面ライダーギーツ』にて、主題歌「Trust・Last」をはじめ、「Change my future」「Dangerou