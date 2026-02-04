9Lanaが、新曲「ヨフケノパレエド」を本日配信リリースした。本作は、怪しげなリズム感にラップスキルが際立つ“9Lanaらしさ”が凝縮された一曲に仕上がっているという。前作「Only Way」に続き、今作でも9Lana自身が作詞に参加しており、誰に何を言われようと「自分が好きなことを貫く」というストレートなメッセージを軸に、夜な夜な人形たちがひそかに踊り狂う--ミステリアスで少し不穏な物語として描かれる歌詞が印象的な作品