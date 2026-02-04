LEXが、Hezronを客演に迎えた最新シングル「レベルアップ feat. Hezron」を本日リリースした。本作は、トラップビートを軸に、次のステージへ進み続ける覚悟を描いた一曲だという。周囲の雑音を意にも介さずレベルを上げ続けるLEXの現在地と、盟友・Hezronの存在感あるバースが重なり合い、緊張感と信頼感が同時に漂うコラボレーションに仕上がっているとのこと。トラックは、プロデューサー・Noshが手掛けた。Hezronまた、Hezron