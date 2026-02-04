朗読劇『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』が、5月12〜17日に東京・よみうり⼤⼿町ホール、5月29〜31日に大阪・ クールジャパンパーク⼤阪TTホールにて上演されることが決まった。ダブルキャストで河合郁人と橋本マナミ、松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）と宇垣美里の2組が夫婦役を演じる。【写真】『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』の夫婦キャストたち本作は、新感覚の朗読劇シリーズ 「V