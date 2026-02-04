リュックと添い寝ごはんが、2月25日にリリースする4thアルバム『生きるは愛』より「Life is beautiful」を本日配信リリースした。アルバムでは全12曲を通して日々の生活の中で抱く様々な「愛」を描いているが、「Life is beautiful」は特に“愛”を象徴する楽曲であり、1曲目に収録される表題曲だという。バンドのフロントマンである松本が語る楽曲に込めたメッセージは「タワマンも高級時計もいらない。そっと輝く君との日々が、