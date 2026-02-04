元宝塚歌劇団月組トップ娘役で、2021年の退団後は大学院に進学し現在も研究を続けるほか、2024年には『DEATH TAKES A HOLIDAY』で舞台活動も再開した美園さくら。まもなく開幕を迎える『エリザベートTAKARAZUKA30th スペシャル・ガラ・コンサート』では久しぶりに宝塚OGと共演を果たし、2018年に新人公演で務めたエリザベート役に再び挑む。【写真】美園さくら、キュートな笑顔！インタビュー撮りおろしショットをチェック！◆