サカナクションが、2月11日に配信リリースする新曲「いらない」が本日よりTikTokにて先行配信されたことを発表した。本作は、加藤浩次が初のドラマ監督を務める中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」の主題歌として書き下ろされた。先行配信された音源は、ドラマ用に特別編集された「いらない（TV ver.）」となっており、TikTok上で楽曲を使用した動画投稿が可能だ。さらに、「い