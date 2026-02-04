【’97製 GIBSON SG ’61Reissue】（福岡県那珂川市クラプトン推し70歳）コロナ禍の頃からいつか投稿したいと思っていましたが70歳の今になっての投稿です( ꈍᴗꈍ)55歳頃になってつくった5人組バンドで年に1回のライブ活動をやっていました。そのなかで3人ユニットでクリームを演りたいと思い、持っていたSGをフールSGにリペイントしようと、3ヶ月をかけオールラッカーで描き上げました。我ながら上々の出来