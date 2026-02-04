お笑いコンビ・チョコレートプラネットが４日、レゴランド・ディスカバリー・センター東京で行われた「レゴアニマルアドベンチャー」メディアお披露目会に出席した。よこはま動物園ズーラシアとコラボレーションしたイベント。飼育員スタイルで登場した２人はレゴブロックで作られた動物を見ると「すげー」と思わず感嘆の声をもらした。もの作りが特技の長田庄平はキリンを見て「ちゃんと立っているのがすごい」と感銘を受けて