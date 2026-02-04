中にJoy-Conを入れたトイレットペーパーをコントローラーとして遊ぶ「紙がない！」が話題を呼び、その後USBマイクを使って遊ぶ「声マネキング」「逆再生キング」といったNintendo Switch用ゲームをヒットさせてきた個人開発者、宮澤卓宏氏が新作を発表。Nintendo Switch 2専用ゲーム「お絵描きキング」を2月5日に配信開始します。Joy-Con 2のマウス機能を使ったお絵描きゲームお絵描きキングは、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2で新