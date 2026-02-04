お笑いタレント・友近（52）が3日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。デジタル時代への“逆行ぶり”を明かした。この日はゲストでフリーアナウンサーの中村仁美が「なんでもタブレットは風情なさすぎ！」との“キメツケ論”を提示。「すっごい便利になった。全部タブレット内で完結できるんですけど…」と理解した上で、自身のエピソードを披露した。子どもたちと