大ヒット作品『愛の不時着』『涙の女王』『私の夫と結婚して』『暴君のシェフ』などで知られるスタジオドラゴンが制作し、俳優のペ・イニョクとノ・ジョンウィが出演する韓国ドラマ『宇宙をあげる』がきょう4日より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信される。【場面ショット】可愛すぎる…“甥っ子”と昼寝するノ・ジョンウィ本作は、『シュルプ』出演のペ・イニョクと『その年、私たちは』『ヒエラル