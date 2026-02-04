KADOKAWAが2024年3月13日に刊行した『角川まんが学習シリーズのびーる社会 政治のしくみ 憲法・選挙・国際社会他』が、週次の売上冊数前週比142%増となった。4日、同社が発表した。8日投開票の衆院選を前に、政治への関心が子どもにも高まったとみられる。【写真】どんな中身？選挙のしくみをまんがで解説するページ衆院解散と総選挙が発表され、「16日間」という戦後最短の超短期決戦の中、KADOKAWAは「投票所に足を運ぶ有