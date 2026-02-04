ミラノ・コルティナオリンピックはいよいよ開幕まで2日に迫り、選手たちの調整も大詰めを迎えています。北京大会・銀メダルのスピードスケート女子団体パシュートは、エースの高木（高ははしごだか）美帆選手（31）を先頭に隊列を組みウォーミングアップ。息の合ったスケーティングで2大会ぶりの金メダルを狙います。アイスホッケー女子日本代表の「スマイルジャパン」も、練習を初公開。前回の北京大会では日本史上初の決勝トーナ