北海道・札幌市で4日から8日間に渡って開催される雪の祭典「さっぽろ雪まつり」が開幕し、会場は大勢の人でにぎわっています。大迫力の雪像を写真に収める人たち。4日から8日間に渡る「さっぽろ雪まつり」が開幕しました。大通10丁目会場の「UHBファミリーランド」には、大人気映画「スター・ウォーズ」の大雪像が登場。10メートルを超える雪像は圧巻です。来場者からは「どうやって作るんだろうっていう驚き」「迫力がすごいなと