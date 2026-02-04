フランスの検察当局が、SNS「X」をめぐり、生成AIによる性的な画像の拡散などに関与した疑いで、パリの事務所を家宅捜索した。パリ検察は3日、イーロン・マスク氏が所有するSNS「X」のフランス拠点を家宅捜索したと発表した。検察によると、Xに搭載された生成AI「Grok」が、本人の同意のない性的なディープフェイク画像や、児童ポルノにあたる画像の作成や拡散につながった疑いがあるとしている。また、データ処理の仕組みが不正に