東海3県では4日、各地で今季一番の冷え込みとなり、氷点下18.5℃を観測した岐阜県高山市では、幻想的な氷の結晶「ダイヤモンドダスト」が見られました。朝日を受けてきらきらと光る氷の結晶。今季一番の冷え込みとなった高山市六厩で、午前7時半ごろに見られたダイヤモンドダストです。ダイヤモンドダストは大気中の水蒸気が凍る現象で、氷点下15℃以下の風がほぼないよく晴れた日に、適度な湿度があると目にすることができ