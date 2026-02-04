「下北半島縦貫道路」2区間が同日開通へ青森県が下北半島で国道279号「下北半島縦貫道路」の整備を進めています。2026年3月14日（土）には、新たに2区間・計12.3kmが開通となる見通しです。【壮大過ぎる…】これが下北半島縦貫道路とつながる「道路ネットワーク」です（地図・写真で見る）下北半島縦貫道路は下北半島を南北に走る地域高規格道路で、陸奥湾側の沿岸をJR大湊線の線路に沿うような線形で計画されています。これま