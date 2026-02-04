犬に絶対やってはいけない『トイレトレーニング』５選 トイレトレーニングは、犬に最初に教えるしつけの基本です。しかし、間違った方法でトレーニングしてしまうと、逆効果になることも……。ここでは、犬に絶対やってはいけない『トイレトレーニング』を紹介します。 1.失敗時に過度に叱りつける 犬がトイレを失敗してしまったとき、「どうしてここにするの！？」「ダメじゃない！」と大声で怒鳴り