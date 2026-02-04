【予算別ホリデーウォッチリスト】全く同じではないけれど、どこか響き合う。そんな“さりげないおそろい感”を楽しめるのが、いまどきのペアウォッチ。デザインのリンクやサイズ違いで楽しむ最旬の4組を厳選。プレゼントにもぴったりなアイテムは必見！※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号139ページの記事をもとに構成しています＊＊＊■“大切な人と同じ時を過ごしてほしい” そんな願いが込められたペアモデ