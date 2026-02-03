ABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズのリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』が3月17日に開催されることが決定した。 今回のイベントは『愛のハイエナ』シリーズでは初となるリアルイベントで、一夜限りの特別企画を実施する。 看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン1から出演してきた俳優の山本裕典と”ホスト