消防によりますと、きょう（4日）午前11時50分ごろ、岡山県浅口市寄島町の東安倉地域で林野火災が発生している内容の通報がありました。 【現場画像をみる】浅口市寄島町で林野火災消火活動中 現在、消防車5台が出動し消火活動が行われています。けが人の情報は現在のところ確認されていないということです。 【現場画像】