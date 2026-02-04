ソラシドエアは、5月19日以降搭乗分の航空券の販売を、2月5日から開始する。旅客サービスシステムの刷新に合わせたもので、新たに設定する運賃は、「スタンダード」「アーリーソラバリュー」「ソラバリュー」「予約ができるヤング割」「予約ができるシニア割」「介護割引」「ソラ島割」「株主優待割引運賃」と特典航空券。同日からは運賃が変更となり、搭乗28日前まで購入できる「アーリーソラバリュー」と搭乗前日まで購入できる