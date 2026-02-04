ルフトハンザ・ドイツ航空は、ロッキード・スーパースター塗装のエアバスA321型機（機体記号：D-AISZ）を披露した。創立100周年を記念したもので、イギリス・ノーリッジで塗装を施した。2050年代半ばにロッキードL-1649Aスーパースターに導入されたデザインで、ダイナミズム、スピード、先進的なアプローチを表現するために考案された。ロッキードL-1649Aスーパースターは、1957年に導入。セネタークラスを初めて提供し、北大西洋