全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、7位だった『月島もんじゃ くうや東京店』を紹介します。ペスカトーレリゾットもんじゃは悶絶級の傑作！はっきり言おう、「ペスカトーレリゾットもんじゃ」は衝撃だった。アサリ、タコ、イカ……、新鮮な海鮮が5種類入って、お米や特製トマトソースとともに焼くそれはもん