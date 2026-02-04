これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、佐渡には強風注意報も発表されています。 積雪の多い地域では、ナダレに注意してください。 ◆4日(水)これからの天気 午後も雲が広がりますが、所々で日が差す見込みです。 ただ天気は変わりやすく雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にはカミナリを伴いそうです。 降水確率は、下越と佐渡を