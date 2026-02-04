地元企業や県が連携して、広島県の「転出超過」の解消を目指すプロジェクトが本格的に活動を始めます。３日、活動を発表したのは、広島の働く魅力を発信するプロジェクト「はたフル」です。広島県では、県外に出る人が県内に入ってくる人を上回る「転出超過」が５年連続で全国最多となっています。「はたフル」には地元企業など２３の組織が参加。企業の枠を超えたイベントなどを企画することで、転出超過の解消を目指します。