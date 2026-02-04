長岡市で海の幸に感謝する『カニ供養』が行われました。 長岡市寺泊の「きんぱちの湯」で、25年以上続く『カニ供養』。去年1年間に水揚げされた海の恵みに感謝して、従業員が祈りを捧げました。 ■寺泊浜焼センター 難波圭介社長 「25年前から値段が2倍から2.5倍になっている。とれる魚も変わってきているので、ただ値段を上げるのではなくお客様に付加価値をつけて提供するのがカギだと思う。」 きんぱちの湯を運