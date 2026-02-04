４日は立春です。東広島市の酒蔵では、この日にあわせて販売される特別な日本酒が出荷されました。東広島市の賀茂泉酒造です。氷点下５℃近い冷え込みとなった４日朝、４日限定の「立春朝搾り」の出荷作業が行われました。縁起物として知られ、予約のみで完売してしまうほどの人気ぶりだといいます。■賀茂泉酒造前垣壽宏 社長「１月の中旬以降が非常に冷え込んで、仕込みには良い環境が整いました。きめこまやかで香りも出