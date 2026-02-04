大阪市内にある不動産の所有者になりすまし、不正に登記を書き換えたとして逮捕された司法書士の男ら２人が、売却代金４億円あまりをだましとろうとしたとして再逮捕されました。再逮捕されたのは、大阪市中央区の司法書士・松本稜平容疑者（３４）ら２人です。警察によりますと、松本容疑者らは大阪市北区の不動産の所有者になりすまし、不動産会社から売却代金４億１５００万円をだましとろうとした疑いがもたれています。