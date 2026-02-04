俳優の土屋太鳳さんは2月3日、自身のInstagramを更新。同日節分会に参加し、誕生日も迎えたことを報告しました。【写真】美人姉妹ショット「太鳳ちゃん！お誕生日おめでとうございます」太鳳さんは「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりましたそしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と報告し、写真を3枚載せています。全て姉でタレントの土屋炎伽さんとのツーショットで、「豊川稲荷東京別院節分会」に参加し