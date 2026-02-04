いよいよ大会連覇がかかるWBCに臨む布陣が固まろうとしている（C）産経新聞社3月のWBC侍ジャパン、残り1枠のロースターが注目されている。そんな中、前回大会にも出場した吉田正尚（レッドソックス）の大会出場をめぐって、球団側の了承を得たと報じられている。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック地元メディア「マスライブ」が現地時間2月3日（日本時間4日）に報じたもので、クリス・コティ