去年１１月、大阪市阿倍野区の住宅から現金約２０００万円などを盗んだとして、警察が別の窃盗事件で逮捕・起訴された４９歳の男を２月４日にも再逮捕する方針を固めたことが分かりました。去年１１月、阿倍野区美章園の住宅から現金約２０００万円が入ったバッグやブランド品数十点が盗まれました。捜査関係者によりますと、生野区で起きた別の窃盗事件で逮捕・起訴された中田誠被告（４９）が阿倍野区の事件にも関与した疑