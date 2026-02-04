俳優の土屋太鳳（31）が3日、姉でタレント・土屋炎伽のインスタグラムに登場。姉妹で節分会に参加したことが伝えられ、袴スタイルで決めた2ショット写真が公開された。【写真】「なんて可愛い姉妹でしょう」「お美しいですぅ」“袴スタイル”で決めた土屋太鳳＆炎伽の姉妹ショット炎伽は「毎年お正月に限らず節目節目に家族と訪れる豊川稲荷東京別院 そんな大切な場所で今年も豆まきに参加させていただくことができ、とても嬉