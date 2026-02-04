米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平選手が、3日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』について紹介する中で、“映り込み”に注目が集まっている。【写真】愛犬・デコピンとともに…“映り込み”ショットを公開大谷選手は「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」と写真を添