山崎製パンの公式Xが4日に更新され、ヤマザキ『春のパンまつり』（開催中）の歴代“白いお皿”が一挙公開された。【写真】ヤマザキ『春のパンまつり』今年で46年目歴代の“白いお皿”“白いお皿”のキャンペーンとして人気のヤマザキ『春のパンまつり』。1981年に始まり、今年で46回目を迎える。Xでは「1981年のスタートからずっとフランス製の#白いお皿をプレゼントしています」「累計出荷枚数はなんと、約6億枚」と紹介。