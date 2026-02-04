バレーボール日本代表で大阪ブルテオン所属の西田有志が見せた全力の謝罪が、世界中に拡散されて大きな話題となっている。【写真】「これは芸術点の高い謝罪」西田有志が見せた“全力謝罪”サーブが女性に直撃するアクシデント2月1日、バレーボールのSVリーグ男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催された。ハーフタイムで、サーブ技術を競う「サ