5人組グループ・嵐の二宮和也が4日、都内で行われたサントリー『こだわり酒場』新CM発表会に登壇した。前掛けエプロンとねじりはちまきという大将の衣装で、居酒屋風のセットからのれんをくぐって登場すると「テンションがあがる。なかなか発表会でこんなセットはない」と感心した。【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也おいしくレモンサワーとタコハイを作るコツとして「炭酸が抜けないようにゆっく