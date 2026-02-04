耳や言葉が不自由な人に向けて、ビデオ通話で手話通訳を行うサービス、「手話リンク」が愛知県内の交番と駐在所に導入されました。 【写真を見る】“無人の交番”でも意思疎通 ビデオ通話で手話通訳 愛知県内全ての交番と駐在所に｢手話リンク｣導入 スマホでQRコード読み取り 2日から愛知県内のすべての交番と駐在所で運用が始まった「手話リンク」。このサービスは、スマートフォンでQRコードを読