きょう2月4日は暦の上では春となる立春ですが、各地で今シーズン一番の冷え込みになり、岐阜県高山市では、幻想的なダイヤモンドダストが見られました。 【写真を見る】立春の日に岐阜･高山市で幻想的な“ダイヤモンドダスト” ｢奇跡的に見られて良かった｣ 各地で今季一番の冷え込み 名古屋も氷点下1.8℃に ダイヤモンドダストは、空気中の水分が凍り付き、太陽の光に当たって輝く現象です。高山市荘川町六厩では、4日朝の