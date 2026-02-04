米SNS大手Xの経営者、イーロン・マスク氏＝1月、スイス・ダボス/Markus Schreiber/APパリ（CNN）フランス警察は3日、米SNS大手X（旧ツイッター）と同社の対話型AI（人工知能）「Grok（グロック）」に対する捜査の一環として、Xのパリ事務所の家宅捜索を行い、事情聴取のため経営者のイーロン・マスク氏に出頭を求めた。検察は3日、2025年1月に開始した捜査に関連して家宅捜索を行ったと述べ、サイバー犯罪捜査班が欧州刑事警察機構