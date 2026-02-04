けさは各地で冷え込みましたが、日中は春の兆しが感じられそうです。 【写真を見る】日中は気温が上がり春の兆し 予想最高気温は名古屋･岐阜で11℃ 三重･南部で8日連続乾燥注意報 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/4 昼） 正午前の名古屋市内は、気持ちの良い青空が広がっています。気温は6.9℃で、風が弱く穏やかな天気です。 東海地方は午後も晴れ間はありますが、次第に雲が広がるでしょう。天気の崩れはありませんが、東海地方