大阪府警本部大阪市北区の不動産を巡り地面師グループとみられる司法書士ら2人が逮捕された事件で、大阪府警は4日、所有者に成り済まして土地と建物を不動産会社に売却して約4億円をだまし取ろうとしたとして、詐欺未遂容疑で同市中央区、司法書士松本稜平容疑者（34）ら2人を再逮捕した。府警はグループの実態解明を進める。他に逮捕されたのは三重県桑名市、会社員小鹿瑞樹容疑者（33）。府警によると、2人は大阪市中央区の