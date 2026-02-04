試合開始15秒、“変則的”なローキックで相手の足をいきなり破壊。直後にさらなる追撃、たった2発で相手を戦闘不能状態にする42秒の衝撃KO劇が発生。識者が「こういうのあるんだ」と驚きの声を上げ、ファンも思わずその危険性に「禁止、禁止！」「折れてるんじゃないのこれ」とざわついた。【映像】わずか2発で足を破壊した“変則”カーフ2月1日、エディオンアリーナ大阪第2競技場で開催された「Krush.186」で、石郷 慶人（SHI