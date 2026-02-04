◆ NPBでは通算158試合に登板現地時間3日、ボストン・レッドソックスがカイル・ケラー投手（32）とマイナー契約を結んだと『ジ・アスレチック』のウィル・サモン記者が報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。ケラーは2019年にマーリンズでMLBデビューを飾り、MLB通算44試合に登板。2022年から来日し、阪神では2年間で計61試合に登板した。巨人に移った2024年には勝ちパターンの一角として52登板で20ホール