2026年度末をもって卒業する「Suicaのペンギン」。一緒に電車に乗ることはなくなってしまうかもしれませんが、これからは、おうちであなたの帰りを待っていてくれるかも!?みなさまの声にお応えして、Suicaのペンギン 特大ぬいぐるみと抱っこサイズぬいぐるみの受注生産を検討させていただくことになりました🙌 . 2/6(金)より、お迎え希望者を募る予定です。またこちらでご案内しますので、どうぞよろしくお願いします☺